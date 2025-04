O meia Philippe Coutinho tem sido um dos principais jogadores do Vasco nos últimos jogos. No entanto, o comentarista Mauro Cezar questionou a forma física do camisa 11, citando que ele não tem conseguido atuar por 90 minutos em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O jornalista ressaltou que o meia tem saído na etapa final das partidas, além, também, de criticar a atuação da equipe diante do Sport.

- Philippe Coutinho saiu aos 24 minutos do segundo tempo. Na outra partida que disputou no campeonato brasileiro, frente ao Santos, atuou até os 23 da etapa final, quando o placar era de 1-1. Hoje saiu com 2-1 para o Vasco e o Sport melhor em campo, até que chegou aos 3-1 e se tranquilizou. Na Sul-americana atuou até os 34. Incrível, mas não consegue jogar 90 minutos - afirmou o jornalista pelo X.

Minutos em campo

O jogador jogou nas últimas quatro partida do Gigante da Colina no Brasileirão e na Sul-Américana, tendo marcado um gol e dado duas assistências. Além disso, segundo o "Transfermarkt", jogou 79% dos minutos na competição.

continua após a publicidade

Coutinho comemorando seu gol diante do Melgar (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Por outro lado, Coutinho jogou apenas 51% dos minutos em campo nos dois jogos que esteve disponível na competição nacional. Ele acabou sendo substítuido na maioria das vezes que entrou em campo com a equipe Cruz-Maltina.

Volta no ano passado

Após 14 anos atuando no exterior, Philippe Coutinho retornou ao Vasco em um contrato válido por um ano, indo até julho de 2025. Seu contrato com Aston Villa, clube que pertence, é válido até o meio do ano que vem.

continua após a publicidade

Desde que voltou ao clube que o revelou ao futebol, o camisa 11 defendeu as cores da equipe em 27 oportunidades entre 2025 e 2024. Além disso, marcou cinco vezes e deu duas assistências.