O basquete do Vasco fechou um acordo com uma nova fornecedora de materiais esportivos, a marca italiana Diadora. Presente em alguns times do futebol brasileiro, a empresa agora fabrica uniformes de jogo, treino e viagem para o time de basquete do Gigante da Colina.

Essas, no entanto, não são as únicas mudanças no clube que foram anunciadas. Através das redes sociais, o Vasco divulgou o novo elenco para a temporada 25/26, além do novo treinador da equipe.

Alê - Armador

Basílio - Ala

Juan - Ala/ Armador

Elias - Armador (ex-Fluminense)

Guilherme Magna - Ala/ Pivô (ex-Brasília)

Honorato - Pivô (ex-Flamengo)

Ícaro - Ala/ Armador

Jonathan - Ala/ Pivô

Lucas Zibbechi - Ala (ex-Sorocaba)

Pedro Nunes - Ala (ex-União Corinthians)

Léo Figueiró - Técnico

Liga Sul-Americana de Basquete 2025

O torneio engloba 16 times de oito países e as partidas são realizadas em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai). Além do Vasco, há outros três representantes brasileiros na competição: Bauru Basket, Corinthians e Pinheiros.

Vasco enfrentou dificuldades para entrar no NBB

Após período de incertezas, com a pré-inscrição na liga, o Cruz-Maltino precisava correr contra o tempo para garantir sua continuação na principal liga brasileira de basquete. O NBB precisa de algumas garantias obrigatórias que devem ser concedidas ao elenco. No final de agosto, Pedrinho entrou em contato com a liga para pedir uma extensão do prazo e então conseguir inscrever o Cruz-Maltino no torneio nacional.

Com o "sim" da liga, Pedrinho, então, tinha a missão de organizar e anular a alta dívida que o clube fizera com o elenco da última temporada. Além de entregar um plano financeiro que possibilitasse a inscrição do Vasco no NBB. A alternativa certeira veio através dos patrocinadores do futebol.