menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Vasco anuncia nova fornecedora de material esportivo; veja detalhes do acordo

Vasco quase ficou de fora do NBB

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porVinicius Barbosa Harfush,
Dia 06/10/2025
16:54
Paulichi - Vasco - NBB - Basquete
imagem cameraPartida do Vasco na NBB (Foto: Maurício Almeida/R10 Score Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O basquete do Vasco fechou um acordo com uma nova fornecedora de materiais esportivos, a marca italiana Diadora. Presente em alguns times do futebol brasileiro, a empresa agora fabrica uniformes de jogo, treino e viagem para o time de basquete do Gigante da Colina.

continua após a publicidade

Essas, no entanto, não são as únicas mudanças no clube que foram anunciadas. Através das redes sociais, o Vasco divulgou o novo elenco para a temporada 25/26, além do novo treinador da equipe.

  • Alê - Armador
  • Basílio - Ala
  • Juan - Ala/ Armador
  • Elias - Armador (ex-Fluminense)
  • Guilherme Magna - Ala/ Pivô (ex-Brasília)
  • Honorato - Pivô (ex-Flamengo)
  • Ícaro - Ala/ Armador
  • Jonathan - Ala/ Pivô
  • Lucas Zibbechi - Ala (ex-Sorocaba)
  • Pedro Nunes - Ala (ex-União Corinthians)
  • Léo Figueiró - Técnico
Pedrinho está à frente do futebol do Vasco por decisão liminar
Pedrinho, Presidente do Vasco, em coletiva. (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

➡️ Liga Sul-Americana de Basquete 2025 terá quatro times brasileiros; confira

➡️NBB revela times e novo regulamento da temporada 2025/26

Liga Sul-Americana de Basquete 2025

O torneio engloba 16 times de oito países e as partidas são realizadas em quatro cidades: Pilar (Paraguai), Sucre (Bolívia), São Paulo (Brasil) e Assunção (Paraguai). Além do Vasco, há outros três representantes brasileiros na competição: Bauru Basket, Corinthians e Pinheiros.

continua após a publicidade

Vasco enfrentou dificuldades para entrar no NBB

Após período de incertezas, com a pré-inscrição na liga, o Cruz-Maltino precisava correr contra o tempo para garantir sua continuação na principal liga brasileira de basquete. O NBB precisa de algumas garantias obrigatórias que devem ser concedidas ao elenco. No final de agosto, Pedrinho entrou em contato com a liga para pedir uma extensão do prazo e então conseguir inscrever o Cruz-Maltino no torneio nacional.

Com o "sim" da liga, Pedrinho, então, tinha a missão de organizar e anular a alta dívida que o clube fizera com o elenco da última temporada. Além de entregar um plano financeiro que possibilitasse a inscrição do Vasco no NBB. A alternativa certeira veio através dos patrocinadores do futebol.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias