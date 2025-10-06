Vasco informa que irá acionar ex-jogador na Justiça

O Vasco informou nesta segunda-feira (6) que irá acionar judicialmente o ex-jogador Valdir Bigode após declarações públicas em que o ex-atleta acusou o clube de irregularidades no pagamento de dívidas. Em nota, o Cruz-Maltino classificou as afirmações como "completamente infundadas" e afirmou que se tratam de "informações falsas", com o objetivo de desestabilizar o processo de reestruturação financeira e a recuperação judicial em andamento.

— Diante da gravidade das declarações, o ex-jogador Valdir "Bigode" será acionado judicialmente e terá de comprovar o que vem afirmando — informou o clube.

As declarações de Valdir foram dadas em entrevistas recentes, nas quais o ex-atacante criticou a condução financeira do Vasco e questionou a efetividade da recuperação judicial pedida pela atual gestão. Segundo ele, o clube teria "abandonado seus funcionários" e não estaria pagando ex-servidores e atletas.

— O Vasco abandonou seus funcionários. Recuperação judicial para salvar o Vasco, não vai pagar um monte de gente, deixou 200, 300, 400 pessoas para trás. Cara, quando você não paga as pessoas as coisas boas não vêm para você, você não vai prosperar. A recuperação judicial é uma trava para pagar os seus funcionários antigos — disse Valdir.

O ex-jogador, que defendeu o Vasco entre 2003 e 2004, também afirmou estar entre os credores. Ele criticou a gestão atual e a situação financeira da SAF, alegando que a empresa estaria "quebrada" e sem condições de ser vendida.

— A SAF tá quebrada, mas ainda é dona do Vasco, mas não pode vender. Está quebrada e ninguém quer comprar. Tá na Justiça, em recuperação judicial. A gente está ficando para trás — declarou.

O clube, por sua vez, reforçou que o processo de recuperação judicial segue dentro da legalidade e que a transparência das ações financeiras é mantida sob acompanhamento judicial.

Confira a nota do Vasco na íntegra

"O ex-atleta Valdir 'Bigode', em entrevistas recentes, fez graves acusações ao afirmar que haveria irregularidades na fila de pagamentos de dívidas, com supostos privilégios concedidos a determinados credores.

O Vasco da Gama já apresentou de forma transparente que essas alegações são completamente infundadas. Trata-se de uma informação falsa, cujo principal objetivo é tentar desestabilizar o processo de reestruturação financeira e a recuperação judicial em curso.

Diante da gravidade das declarações, o ex-jogador Valdir “Bigode” será acionado judicialmente e terá de comprovar o que vem afirmando."

