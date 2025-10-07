Vasco tem Data Fifa para recuperar lesionados antes de enfrentar Fortaleza

Em alta na temporada, o Vasco terá dias de tranquilidade durante a pausa para a Data Fifa de outubro e tem como uma das missões recuperar jogadores lesionados antes do duelo com o Fortaleza. O Cruz-Maltino encara o Leão do Pici na Arena Castelão no próximo dia 15 (quarta-feira).

A principal notícia é a provável volta de Carlos Cuesta ao time. O zagueiro, contratado na última janela de transferências, rapidamente assumiu lugar entre os titulares e se tornou peça importante para Fernando Diniz, tanto na fase defensiva quanto na saída de bola.

O colombiano ficou fora das últimas duas partidas do Gigante, contra Palmeiras e Vitória, por conta de edema na coxa esquerda. Ele treinou com limitações na última semana e a tendência é que inicie a transição durante a Data Fifa para estar disponível diante do Fortaleza.

Quem também é esperado para a partida contra o Tricolor é Thiago Mendes. Ausente desde 20 de agosto, na derrota para o Juventude, o volante está na fase final de recuperação de problema na panturrilha. Uma das principais contratações do Cruz-Maltino no meio da temporada, o camisa 23 soma apenas sete partidas pelo clube.

A bola rola para o duelo entre Vasco e Fortaleza às 21h30 (de Brasília) do próximo dia 15, na Arena Castelão, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. O Gigante ocupa a 11ª posição com 33 pontos, enquanto o Leão do Pici é o 18ª colocado com 24 pontos.

