Jair Ventura mantém base da escalação do Vitória contra o Vasco

O Vitória está escalado para encarar o Vasco logo mais a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília) em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão. Em busca da segunda vitória seguida, Jair Ventura mantém a base do time que usou nas duas últimas partidas, com apenas uma mudança forçada.

A única alteração é justamente na lateral esquerda, já que Ramon, dono da posição, está suspenso depois de levar o terceiro cartão amarelo contra o Ceará. O jovem Maykon Jesus, de 19 anos, ganha oportunidade como titular.

Outro que vai cumprir suspensão é o centroavante reserva Renzo López. A ausência do uruguaio na partida abriu espaço para o atacante Carlinhos entrar na lista de relacionados, uma das novidades ao lado do lateral-direito Paulo Roberto.

Já o atacante Fabri segue no departamento médico em recuperação de lesão muscular. Neste sábado, ele continuou os trabalhos na fisioterapia. Outro que ainda está fora de ação é o lateral-esquerdo Jamerson, que volta aos poucos às atividades depois de fazer cirurgia para tratar fratura no tornozelo.

Maykon Jesus em treino do Vitória; veja abaixo a escalação contra o Vasco (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Escalação de Vitória e Vasco

Assim, a escalação do Vitória contra o Vasco é a seguinte: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Maykon Jesus; Baralhas e Ronald; Aitor Cantalapiedra, Erick e Renato Kayzer.

Já o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

VASCO X VITÓRIA

BRASILEIRÃO - 27ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 5 de outubro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio São Januário, no Rio (RJ);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view);

🟨 Árbitro: Fernando Mendes de Salles Nascimento Filho.