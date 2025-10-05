Róger Flores aponta erro de arbitragem em Vasco x Vitória: ‘Toda hora’

Vasco e Vitória se enfrentaram, neste domingo (5), em duelo válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo muito agitado e cheio de gols, o Cruzmaltino venceu por 4 a 3, e Roger apontou um erro da arbitragem no duelo.

continua após a publicidade

O jogo começou bem para o clube mandante, e Nuno Moreira abriu o placar em Vasco x Vitória. Ainda no primeiro tempo, o Leão virou com gols de Aitor Cantalapiedra e Lucas Halter. No segundo tempo, foi a vez do Cruzmaltino virar com Rayan marcando duas vezes. Por fim, Raul Cáceres deixou tudo igual, mas GB botou o Vasco na frente mais uma vez.

Quando a partida estava 3 a 2, o árbitro aplicou cartão amarelo para Lucas Halter depois de uma confusão com Paulo Henrique. Como o zagueiro já tinha, acabou expulso, e Roger Flores discordou da decisão.

continua após a publicidade

- Isso aí acontece toda hora. A bola nem tinha sido cobrada, o defensor empurra, o atacante empurra. Acho que o árbitro agora exagerou, não tinha necessidade nenhuma de dar esse segundo cartão amarelo para o Halter - disse Roger.

Paulo Henrique e Cantalapiedra em ação durante Vasco x Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja o lance polêmico de Vasco x Vitória

Como foi o jogo

O Vasco fez valer o fator casa no início do jogo, partiu para cima do Vitória e abriu o placar logo aos seis minutos. Em jogada de persistência de Rayan na ponta direita, a bola ficou com Paulo Henrique, que confirmou sua grande fase com um cruzamento "teleguiado" para Nuno Moreira aparecer livre entre os zagueiros e cabecear no contrapé de Lucas Arcanjo.

continua após a publicidade

O Vasco fez valer o fator casa no início do jogo, partiu para cima do Vitória e abriu o placar logo aos seis minutos. Em jogada de persistência de Rayan na ponta direita, a bola ficou com Paulo Henrique, que confirmou sua grande fase com um cruzamento "teleguiado" para Nuno Moreira aparecer livre entre os zagueiros e cabecear no contrapé de Lucas Arcanjo.

O Vasco demorou mais do que o esperado dentro do vestiário e chegou atrasado para o início do segundo tempo. Um sinal de que os ajustes (ou a bronca) de Diniz estavam intensos. E o resultado não demorou a aparecer. Mais uma vez pela ponta direita, PH achou um ótimo passe para Andrés Gómez atacar o espaço e cruzar na medida para Rayan empatar aos sete minutos.

O time carioca foi para cima em busca da virada, mas ofereceu alguns espaços ao Vitória. Foi assim que Raúl Cáceres aproveitou sobra de cruzamento na área e estufou as redes aos 12 minutos, mas a arbitragem pegou impedimento de Cantalapiedra no início da jogada. Os comandados de Diniz seguiram ofensivos e viraram o jogo em cobrança de pênalti. Aos 21, Robert Renan escorou de cabeça na segunda trave e a bola carimbou o braço de Raúl Cáceres. Na marca da cal, Rayan se consagrou e fez seu segundo gol, o terceiro do Gigante da Colina.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A situação se complicou para o Leão com a expulsão de Lucas Halter, que levou dois amarelos em sequência. Ainda assim, o time de Jair Ventura não desistiu e chegou ao empate aos 27 minutos com a redenção de Raúl Cáceres, que cabeceou na medida depois de cruzamento, em um movimento muito parecido com o do gol anulado.

O Vasco apertou o Vitória na reta final e jogou o adversário todo para o campo defensivo. Com dificuldades, o time carioca não desistiu e chegou ao quarto gol aos 51 minutos, em cabeceio de GB, que aproveitou cruzamento na área e subiu mais que todo mundo para selar o 4 a 3 em um dos grandes jogos do Brasileirão.