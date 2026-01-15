menu hamburguer
Torcedores se revoltam após expulsão de jogador do Vasco: 'Paciência tem limite'

Lance aconteceu na reta final da primeira etapa

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
22:50
Jogadores do Vasco com a torcida em São Januário
imagem cameraJogadores do Vasco comemoram gol com a torcida em São Januário (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)
Os torcedores do Vasco perderam a paciência com o lateral Lucas Piton, após uma expulsão infantil na partida de estreia da equipe no Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (15). O lance aconteceu na reta final da primeira etapa, quando o Cruz-Maltino vencia o confronto por 2 a 1.

➡️Ingleses reagem a lance de Rayan pelo Vasco no Campeonato Carioca: 'Mais uma'

Quando o cronômetro marcava 41 minutos da etapa inicial, o lateral vascaíno tentou sair jogando e acabou perdendo a bola na entrada da área. Após perceber que o atacante adversário entraria de frente para o gol, acabou tocando as pernas do jogador do Maricá e foi expulso pelo árbitro Bruno Mota Correia.

Após o lance, os torcedores do Vasco perderam a paciência com o defensor e se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Mesmo com um jogador a menos, o Vasco ampliou o placar logo no início da segunda etapa e vai vencendo o Maricá por 3 a 1, com direito a dois gols do jovem Rayan e um do craque Philippe Coutinho. No próximo domingo (18), a equipe comandada por Fernando Diniz recebe o Nova Iguaçu, às 18h (de Brasília), em São Januário.

Lucas Piton em Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026.
Lucas Piton em Vasco e Maricá pelo Campeonato Carioca 2026 (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)
