Torcedores se revoltam após expulsão de jogador do Vasco: 'Paciência tem limite'

Os torcedores do Vasco perderam a paciência com o lateral Lucas Piton, após uma expulsão infantil na partida de estreia da equipe no Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (15). O lance aconteceu na reta final da primeira etapa, quando o Cruz-Maltino vencia o confronto por 2 a 1.

Quando o cronômetro marcava 41 minutos da etapa inicial, o lateral vascaíno tentou sair jogando e acabou perdendo a bola na entrada da área. Após perceber que o atacante adversário entraria de frente para o gol, acabou tocando as pernas do jogador do Maricá e foi expulso pelo árbitro Bruno Mota Correia.

Após o lance, os torcedores do Vasco perderam a paciência com o defensor e se manifestaram nas redes sociais. Confira abaixo.

Mesmo com um jogador a menos, o Vasco ampliou o placar logo no início da segunda etapa e vai vencendo o Maricá por 3 a 1, com direito a dois gols do jovem Rayan e um do craque Philippe Coutinho. No próximo domingo (18), a equipe comandada por Fernando Diniz recebe o Nova Iguaçu, às 18h (de Brasília), em São Januário.

