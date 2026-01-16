Vasco vence Maricá na estreia do Carioca. Rayan faz dois gols, e torcida pede: "Fica!"

O Vasco venceu o Maricá na partida de estreia do Campeonato Carioca por 4 a 2, em São Januário. Os gols do Gigante da Colina foram marcados por Rayan (2), Coutinho e Cuesta, enquanto Marcelo e Alex Azerado balançaram as redes para o time do interior do Rio de Janeiro. A partida foi marcada pela reação da torcida cruzmaltina, que gritou "Fica!" para o atacante Rayan. O jogador tem negociação avançada com o Bournemouth e pode ter feito seu último jogo pelo clube.

Como foi Vasco X Maricá?

Desde o apito inicial, o Vasco mostrou intensidade e pressionou a saída de bola do adversário. A postura agressiva deu resultado logo aos seis minutos. Coutinho pressionou o zagueiro Rafael Forster, que errou o passe e entregou a bola nos pés de Andrés Gómez. O atacante avançou pela esquerda e finalizou cruzado. No rebote do goleiro Yuri Duarte, Rayan apareceu livre na área para empurrar para as redes e abrir o placar.



Mesmo mantendo o controle da partida, o Vasco levou um susto aos 23 minutos. Em lançamento longo da defesa do Maricá, Pablo Thomaz saiu livre pelo lado esquerdo e tocou na saída de Léo Jardim, mas a arbitragem assinalou corretamente o impedimento, graças à boa linha defensiva vascaína.

Pouco depois, quase saiu um golaço. Após cobrança de falta de Lucas Piton, a zaga do Maricá afastou mal, e Thiago Mendes tentou uma bicicleta espetacular, obrigando Yuri Duarte a fazer grande defesa. A pressão cruzmaltina continuou e se transformou em gol. Em escanteio curto pela direita, Coutinho tabelou com Andrés Gómez, limpou a marcação e bateu de chapa no ângulo oposto, ampliando a vantagem com um belo gol.

O Maricá, no entanto, conseguiu reagir ainda no primeiro tempo. Em cobrança de escanteio curto, a bola foi levantada na área, Robert Renan afastou parcialmente e Rayan acabou tirando para o meio. Rafael Forster ajeitou de cabeça e Alex Azeredo finalizou de primeira para descontar.

Nos minutos finais da etapa inicial, o jogo ganhou um novo capítulo. Na saída de bola, Piton se enrolou com a bola no meio da zaga e perdeu a posse. Para evitar que Pablo Thomaz ficasse cara a cara com Léo Jardim, o lateral-esquerdo usou a mão para derrubar o adversário. Como era o último homem, Piton foi expulso, deixando o Vasco com um jogador a menos.

Jogadores do Vasco comemoram gol contra o Maricá (Foto: Foto: Alexandre DurÃ£o/Zimel Press/Gazeta Press)

Mesmo em desvantagem numérica, o Vasco voltou do intervalo de forma avassaladora. Logo nos primeiros minutos, em uma transição rápida, Coutinho encontrou Rayan com um passe preciso. O atacante arrancou em velocidade, driblou o goleiro e marcou o terceiro gol, o segundo dele na partida.

O Gigante da Colina não parou por aí. Em novo escanteio cobrado por Coutinho, Puma Rodríguez escorou de cabeça, a bola sobrou para Cuesta, que finalizou na pequena área. Yuri Duarte ainda defendeu a primeira, mas o zagueiro colombiano aproveitou o rebote para fazer o quarto gol vascaíno.

O Maricá ainda mostrou poder de reação. Após escanteio cobrado por Caio Vitor, Marcelo apareceu bem entre os defensores do Vasco e cabeceou firme para diminuir a diferença. Apesar disso, com a vantagem no placar, o Vasco passou a controlar a partida, trocando passes e administrando o resultado até o apito final, sem sofrer grandes sustos.

Além do bom resultado na estreia, a partida pode ter marcado a despedida de Rayan com a camisa cruzmaltina. O jovem atacante está em negociações avançadas com o Bournemouth, da Inglaterra, e pode estar de saída do clube. Se confirmado, o torcedor vascaíno terá guardado uma última grande atuação do atacante em São Januário.

Rayan comemora o gol marcado contra o Maricá (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X MARICÀ

CAMPEONATO CARIOCA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de janeiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: São Januário (RJ)

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Marcelo Araújo Ossimo

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett

⚽ Gols: Rayan (2) (Vasco), Coutinho (VAS), Cuesta (VAS), Alex Azeredo (MAR) e Marcelo (MAR)

🟨 Cartões amarelos: Rafael Carioca (MAR), Philippe Coutinho (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: Lucas Piton (VAS)

Escalação do Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton; Thiago Mendes (Hugo Moura), Barros e Coutinho; Andrés Gómez (David), Nuno Moreira (Puma) e Rayan.

Escalação do Maricá

Yuri Duarte; Magno Nunes, Rafael Forster, Felipe Carvalho (Marcelinho) e Rafael Carioca (Café); Matheus Lira (Wellington) e Vinícius Matheus; Almir Sóta (Caio Vitor), Marcelo e Alex Azeredo (Matheus Alessandro); Pablo Thomaz.