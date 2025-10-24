O atacante Rayan é um dos grandes destaques do Vasco na temporada e vive o melhor momento de sua ainda curta carreira. Aos 19 anos, o camisa 77 se firmou como protagonista da equipe e um dos jogadores mais perigosos do Campeonato Brasileiro de 2025. De acordo com dados oficiais da competição, Rayan lidera o ranking de finalizações, com 79 chutes, e também aparece entre os melhores em outros fundamentos ofensivos.

O jogador também é o terceiro jogador com mais finalizações no gol, com 31 arremates certos, e também o terceiro que menos precisa finalizar para marcar, balançando as redes a cada 7,2 finalizações. Números que colocam o atacante entre os mais eficientes do torneio.

Rayan comemora gol marcado pelo Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ranking de finalizações no Brasileirão 2025

1. Rayan (Vasco) – 79

2. Kaio Jorge (Cruzeiro) – 78

3. Pedro Raul (Ceará) – 78

4. Flaco López (Palmeiras) – 66

5. Hulk (Atlético-MG) – 65

Finalizações para marcar

1. Kaio Jorge – 5,2

2. Flaco López – 6,6

3. Rayan – 7,2

4. Pedro Raul – 9,8

5. Hulk – 16,2

Vegetti e Rayan comemoram gol do Vasco contra o Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Novo contrato

O bom momento do atacante desperta atenção dentro e fora do Brasil. Ciente do potencial do jovem, o Vasco já iniciou conversas para renovar o contrato e aumentar a multa rescisória, atualmente fixada em 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 230 milhões). A ideia é se resguardar em uma futura negociação com clubes europeus.

Desde a chegada do técnico Fernando Diniz, Rayan cresceu de produção e se tornou peça fundamental no esquema ofensivo cruz-maltino. Ao todo, ele já soma 16 gols na temporada, sendo 11 deles no Campeonato Brasileiro — cinco marcados nos últimos cinco jogos.

