Europeus reagem à nova contratação do Vasco: ‘Algo está errado’

Um avião vindo da Inglaterra pousou no Galeão na manhã desta terça-feira (26) e agitou os vascaínos. Matheus França, cria do maior rival, Flamengo, é a mais nova contratação do Vasco. Os europeus repercutiram muito o movimento, já que o jovem estava no Crystal Palace, da Premier League.

O jogador chega por empréstimo para reforçar o cruz-maltino e vai vestir a camisa número nove do Gigante da Colina. O jogador chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, disse que está bem fisicamente e comentou sobre a oportunidade de voltar a atuar no Brasil.

- Muito bom estar de volta no Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente e pronto para me doar 100% ao time - disse Matheus

Quando a notícia sobre a nova contratação do Vasco começou a repercutir na Europa, o assunto rendeu nas redes sociais. Matheus é visto com grande potencial, e nem todos os torcedores aprovaram o modelo de negócio. Veja abaixo.

Fernando Diniz aprovou a nova contratação do Vasco (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Veja reação dos europeus com a nova contratação do Vasco

"Desperdício absoluto de uma contratação que ele fez"

"Rapazes, pensem bem, o Vasco está pagando 70% dos salários, estamos emprestando ele para ajudar a financiar outras contratações. Ele não vai voltar na próxima temporada. Infelizmente para ele, eu digo"

"Por que contrataram um jogador "machucado"? Tem algo de errado com Franca e sua contratação para nós"

"Uma para os meus colegas do Palace. Vejo que o Matheus França foi emprestado por um ano ao Vasco da Gama. Como é que ele passou no exame médico?" Nova contratação do Vasco repercutiu na Inglaterra.

"Quando o ritmo do samba começa a tocar…"

Base no Flamengo e experiência na Inglaterra

Matheus França, nova contratação do Vasco, subiu aos profissionais do Flamengo em 2022 como uma das principais promessas da geração. Pelo time principal, disputou 54 partidas e marcou 9 gols. Em 2023, foi vendido ao Crystal Palace, da Inglaterra, por cerca de 20 milhões de euros. Pelo clube inglês, o jogador disputou 19 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

Após anunciar o zagueiro Robert Renan e Matheus França, o Vasco ainda busca um zagueiro pela direita para reforçar a equipe na sequência da temporada. O clube corre contra o tempo para agilizar a chegada de novos jogadores antes do encerramento da janela de meio de ano que fecha no dia 2 de setembro.