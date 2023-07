O Vasco anunciou, na última terça-feira (11), a contratação de Ramón Díaz, técnico argentino que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita. A chegada do experiente profissional é a esperança de dias melhores não só para a diretoria, mas também para os torcedores, castigados com os resultados ruins da equipe nos últimos meses.



De imediato, Díaz terá a missão de retomar a confiança do elenco, além de encaixar os reforços recém-chegados, na busca pela saída do Z4 e retomada no Brasileirão. Mas será que o argentino terá êxito em seu trabalho? O Lance! lista cinco motivos para o torcedor cruz-maltinos acreditar.