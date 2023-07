Há grande expectativa pela chegada do argentino no Brasil nas próximas horas para assinar contrato e começar a trabalhar com o elenco. No fim de semana, o Vasco não jogará, uma vez que a partida contra o América-MG foi adiada por conta do remanejamento do duelo entre os mineiros e o Corinthians pela Copa do Brasil. Com isso, o argentino terá mais de uma semana para treinar seu novo grupo e estrear diante do Athletico-PR.