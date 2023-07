Chegando no campo e bola, Ramon Díaz será importante na implementação de uma mentalidade vencedora. Após as derrotas do Vasco, era normal ouvir declarações satisfatórias quanto ao rendimento da equipe. Com um técnico acostumado com títulos (é o treinador argentino mais vezes campeão da história), a vitória tende a ser obrigatória e os jogadores passarão a ter um exemplo para seguir isso.