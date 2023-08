O técnico Ramon Díaz elogiou a postura do Vasco no empate em 1 a 1, com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (15). O treinador argentino ponderou que o Cruz-Maltino teve chances para vencer e destacou o espírito da equipe.