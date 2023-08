O Vasco empatou com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, no Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino saiu na frente com Vegetti, que marcou o seu segundo gol em dois jogos pelo time, se consolidando como artilheiro da equipe. No entanto, o Massa Bruta empatou ainda no primeiro tempo, tornando a segunda etapa ainda mais difícil.