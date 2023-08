No próximo domingo, o Vasco enfrenta o Atlético-MG, no Maracanã, partida que marca o reencontro do time com o seu torcedor. Após a confusão na derrota para o Goiás, o Cruz-Maltino foi punido pelo STJD com quatro jogos de portões fechados, já cumpridos. Para Léo Jardim, o apoio da torcida será fundamental na luta contra o rebaixamento.