O Vasco empatou com o RB Bragantino por 1 a 1, na noite desta segunda-feira (14), pela 19ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Cruz-maltino saiu na frente com Vegetti, com um pênalti que ele mesmo sofreu, enquanto os donos da casa deixaram tudo igual com Gustavinho. Tudo ainda no primeiro tempo. Veja os melhores momentos da partida no vídeo acima!