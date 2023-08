CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> Chapelaria aberta. Com menos de um minuto, Marlon Gomes deu um lindo chapéu, mas depois levou de Jadsom.

> !Chegou chegando! Vegetti sofreu o pênalti, marcado com o auxílio do VAR, e cobrou com categoria.

> Castigo no fim. Vencendo, o Vasco teve oportunidade de ampliar, mas Orellano chutou para fora. Nos acréscimos do primeiro tempo, sofreu o empate.

>!Sempre ele! Anderson Daronco foi um desastre no apito, querendo aparecer mais que os jogadores.

>Pressão total. O Red Bull Bragantino no segundo tempo massacrou o Vasco, que conseguiu se defender bravamente para garantir um ponto precioso.