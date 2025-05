O treinador Ramón Díaz e o auxiliar Emiliano Díaz ganharam a ação na Fifa contra o Vasco por conta da rescisão contratual entre as partes, que ocorreu após o cruz-maltino ser goleado por 4 a 0 pelo Cricíuma, pelo Brasileirão de 2024, dentro de São Januário. O clube vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na ação movida pela família Díaz, o clube precisará pagar os seguintes valores:

Ramón Díaz: R$ 15.715.072,60 de multa, e R$ 866.528,36 de verbas rescisórias.

R$ 15.715.072,60 de multa, e R$ 866.528,36 de verbas rescisórias. Emiliano Díaz: US$ 2.348.016,30 (13,3 milhões de reais na cotação atual) de multa, e R$ 644.863,87 de verbas rescisórias.

Relembre o caso de demissão

Em abril de 2024, Ramón Díaz e Emiliano deixaram o Vasco após o atropelo do Criciúma. Com a demissão anunciada pelo clube nas redes sociais, a entrevista coletiva pós-jogo do treinador também foi cancelada. No entanto, o argentino resolveu se pronunciar com seu filho. No pronunciamento ambos afirmaram que foram demitidos pelas redes sociais. Além disso, a "Família Díaz" não quis responder aos questionamentos da imprensa.

➡️Mauro Beting analisa jogos decisivos na Sul-Americana

Em nota oficial, o Vasco confirma que foi notificado pela Fifa sobre a perda da ação movida por Ramón Díaz e Emiliano, mas afirma que estuda a possibilidade de recorrer junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

continua após a publicidade

Nota Oficial do clube

"O Vasco da Gama SAF informa que acaba de ser notificado da decisão proferida pela FIFA nos processos movidos por Ramon Diaz e Emiliano Diaz. Esta decisão decorre do pedido de demissão de ambos, ocorrido em 27 de abril de 2024, período em que a 777 Partners exercia o controle acionário da SAF e a gestão era conduzida por executivos por ela nomeados.

O Vasco da Gama SAF estuda a possibilidade de eventual recurso junto ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). Ressaltamos ainda que na hipótese de manutenção da decisão, eventual crédito decorrente desse processo será direcionado ao pagamento de credores no âmbito da Recuperação Judicial."

continua após a publicidade

Ramón e Emiliano pelo Vasco

Ramón e Emiliano Diaz chegaram ao Vasco em julho da temporada de 2023. O técnico e sua comissão foram os grandes responsáveis por livrar o clube de mais um rebaixamento. Porém, Ramón e Emiliano foram o céu ao inferno rapidamente, isso porque neste ano, o Cruz-Maltino foi eliminado pelo Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca.

Ramón Díaz foi técnico do Vasco em 41 jogos. Ao todo, o treinador comandou o clube em 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas, um aproveitamento de 50%.

➡️Fernando Diniz tem favorito para substituir Hugo Moura