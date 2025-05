Corinthians e Vasco entram em campo na noite desta terça-feira (27) em jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Ambas equipes precisam vencer para sobreviver na competição e avançar para a fase mata-mata. Com isso, o Lance! perguntou para a "Meta IA", inteligência artificial do WhatsApp, quanto será as partidas.

De acordo com a IA, as equipes brasileiras sairão com os três pontos. No duelo entre Huracán e Corinthians, que será realizado às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, a previsão é de vitória por 2 a 1 do time comandado por Dorival Júnior. Segundo a inteligência artificial, o clube paulista vai jogar bem e criar muitas oportunidades de gol, mas os argentinos também terão chances de marcar.

Às 19h (de Brasília), em São Januário, Vasco x Melgar se enfrentam por uma vaga. A previsão da IA apontou vitória cruz-maltina pelo mesmo 2 a 1. Como o time comandado por Fernando Diniz Vasco precisa vencer para garantir sua classificação para as oitavas de final da Sul-Americana, tende a pressionar mais no ataque e criar muitas oportunidades de balançar as redes.

Como chegam Corinthians e Vasco para as partidas?

No Grupo C da Copa Sul-Americana, o clube alvinegro soma duas vitórias, dois empates e uma derrota. Apenas o líder do grupo garante vaga direta para as oitavas de final, mas o segundo lugar se classifica para os Playoffs, uma repescagem contra eliminados da Libertadores. O Huracán lidera o grupo com 11 pontos, enquanto o Corinthians tem oito pontos. O América de Cali é o terceiro, com sete. Para não depender de terceiros, o Corinthians precisa vencer o Huracán. Em caso de uma goleada por quatro gols, o Timão assume a liderança do torneio.

Já o Vasco ocupa o terceiro lugar do Grupo G, com cinco pontos somados até aqui, e precisa da vitória para se classificar aos playoffs da competição; a vaga direta nas oitavas já não é possível. Já a equipe peruana está logo acima, na segunda posição, com sete pontos; um empate basta para os visitantes garantirem um lugar na próxima fase.

