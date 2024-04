Rizek dispara contra declaração machista de Ramón Díaz: ‘Foi a única que teve algum bom senso’

Jornalista questionou fala de Ramón Díaz (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 22:27 • São Paulo (SP)

André Rizek disparou contra a declaração polêmica feita pelo treinador Ramón Díaz, após a partida entre Red Bull Bragantino e Vasco. O técnico disse que 'era complicado que quem decida no VAR seja uma mulher', se referindo a um lance da primeira rodada do clube carioca no Brasileiro.

- Na última partida, o VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. Me parece complicado que o VAR quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas - disse Ramón Díaz.

Rizek, por sua vez, se manifestou nas redes sociais e saiu em defesa de Daiane Muniz, responsável pelo VAR na partida. De acordo com o jornalista, 'foi a única que teve bom senso na análise os lances vexatórios da arbitragem na partida contra o Grêmio'. Rizek ainda complementou alegando que 'homens erram mais que ela'.

- A mulher, no caso, foi a ÚNICA que teve algum bom senso nos lances vexatórios da arbitragem (de homens) em Vasco x Grêmio... Mas acabou como a escolhida para pagar o pato de um dia em que os homens erraram MUITO mais que ela. Que é isso - disse o jornalista nas redes sociais.

A postagem de Rizek foi feita em cima de um vídeo da declaração do técnico, postado por uma página de futebol. O comentário de Díaz foi em cima do da reclamação de Galdames sobre uma falta zagueiro Rodrigo Ely, do Grêmio. O treinador do Vasco se manifestou e se desculpou após a declaração.

