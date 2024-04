Ex-jogador analisa derrota do Vasco e crava: ‘Resultado mais justo seria o empate’

Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino fora de casa (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 21:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Após estreia com vitória no Brasileirão, o Vasco foi derrotado nesta quarta-feira (17), diante do Red Bull Bragantino. No Nabi Abi Chedid, o time paulista bateu o Cruzmaltino por 2 a 1. Contudo, para o ex-jogador Dodô, que atuou como comentarista na transmissão, o resultado "mais justo" seria o empate.

- Na minha opinião, o resultado mais justo seria o empate. O Bragantino começou melhor o jogo, depois o Vasco conseguiu o empate. Depois, o Bragantino recuou bastante e encontrou um gol, na felicidade do Vitinho. Aí o Vasco ficou jogando bola na área para tentar achar o Vegetti. O Bragantino fez valer o fator casa, mas para mim o mais justo seria o empate - comentou Dodô.

O Bragantino abriu o placar com Laquitana, e Vegetti empatou para o Vasco. Vitinho fechou o placar para o time paulista. Com o resultado, o Cruzmaltino estaciona nos três pontos, enquanto o Red Bull Bragantino chegou aos quatro. No sábado, a equipe de Ramón Diaz tem clássico contra o Fluminense.