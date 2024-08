Vasco segue sem vencer com Rafael Paiva (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 22:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Rafael Paiva lamentou o empate do Vasco com o Bragantino no apagar das luzes. Apesar do resultado, para o comandante cruz-maltino, a partida contou o que a equipe pode mostrar ao torcedor.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

A gente controlou o jogo e não ganhamos. Contra o Atlético-GO, empatamos no fim com eles melhores. Isso mostra como o futebol brasileiro é competitivo. Me senti motivado. Não pressionado. Hoje demos uma resposta de como podemos jogar, ficar com a bola, machucar o adversário. Jogamos em alto nível. Esse é o sentimento que fica. Vamos respeitar o Atlético-GO, mas estamos concentrados para o jogo e para buscar a classificação — ponderou Rafael Paiva

Para garantir pelo menos um ponto, o Vasco contou com o protagonismo de mais uma cria da base. O atacante GB empatou a partida no início do segundo tempo e o gol foi o primeiro entre os profissionais com a camisa cruz-maltina.

- GB é mais um atleta da base extremamente talentoso. É um jogador de estatura, as pessoas acham que ele é um 9, mas ele tem muita qualidade para jogar flutuando. A gente acredita que ele é um 9 e um 10, tem capacidade para jogar fora da área. Temos o Vegetti na posição, que é unanimidade, mas a gente sabe que ele pode render ali também. Foi importantíssimo estrear com gol. Vai dar alegria ao Vasco, temos de ter paciência com as oscilações que são normais.

Agora, o Vasco volta a entrar em campo no meio da semana, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-GO às 21h45 de terça-feira (6), em São Januário.

GB fez o primeiro gol nos profissionais (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE RAFAEL PAIVA:

ANÁLISE DA PARTIDA

- Foi uma vitória que escapou no finalzinho. Tomar o gol aos 43 minutos nos deixou muito frustrados. Fizemos excelente segundo tempo, na minha opinião. A gente conseguiu dominar o Red Bull no segundo tempo, criamos chances. Tivemos bola na trave e realmente a gente tomou gol que a gente não estava esperando, porque estávamos com bom controle do jogo na maior parte do segundo tempo, principalmente. Até no primeiro tempo, depois que levamos o gol. A gente conseguiu ficar com a bola, conseguiu fazer o que a gente trabalha, o que a gente gostaria de evoluir. A gente não conseguiu mostrar nos últimos jogos. Tivemos uma sequência de quatro jogos fora, o que é muito pesado. Jogo a cada três dias é muito pesado. A gente precisa zelar pela saúde dos jogadores também. Alguns estavam no limite físico, já não estavam conseguindo mais performar da forma que eles performam. A gente fez algumas mudanças para tentar deixar o time mais saudável no jogo. E dar oportunidade. Mostrar a força do grupo, dos meninos que entraram, do GB, que a gente já conhecia. A gente tem que trabalhar com o grupo todo. Temos um grupo qualificado e eles deram resposta hoje, apesar do empate no final.

VAIAS PARA LÉO

- Temos total confiança no Leo e em todos os nossos zagueiros. Aqui a pressão é grande. Toda a hora temos de demonstrar o motivo de estarmos aqui. Ele não tomou uma boa decisão no lance do gol, isso faz parte. Mas ele fez um bom jogo. Estamos juntos com todos os jogadores. A atitude do Vegetti de não pegar a faixa de capitão mostra isso. Se tivéssemos ganho o jogo, não estaríamos falando da falha do Leo. O grupo está unido.

PHILIPPE COUTINHO

- Coutinho é muito talentoso, demostra ser acima da média em todos os treinos. Estamos condicionando ele, que demonstra estar evoluindo fisicamente. Ele está ficando cada vez mais pronto. É ter paciência. Ele está motivado e feliz. Tenho certeza de que em alguns jogos vamos ver a melhor versão dele aqui.

CRÍTICAS

- A pressão da torcida é boa para manter a gente no melhor nível. É assim que vejo. A torcida tem o direito de cobrar, às vezes acho que exagera um pouco. Mas não dá para se acomodar aqui, a gente se adapta. Cobro isso internamente. Sei que temos elenco para brigar. Queremos estar mais longe do Z-4. Aí, estamos na zona da Sul-Americana, e a torcida quer a Libertadores. É assim.

ADSON

- Adson é um jogador que flutua muito. Gosta de ficar entre as linhas, busca a bola com o volante. Ele foge bem do adversário, falo que ele tem dribles de fuga. Quando ele faz isso para dentro, libera espaço para o Puma. Quando o Adson está bem, a equipe vai bem. É um termômetro. Espero que ele continue com essa regularidade. Cobro dele de estar mais perto do gol.

REFORÇOS

- A gente reflete muito sobre jogadores e sobre o mercado, a gente sabe que essa movimentação é importante. A gente busca o que o mercado tem de melhor. Negociação nunca é simples, é complexa sempre. Mas primeiro temos que potencializar o grupo que a gente tem. Acho que tem muita qualidade no Vasco. A gente conversa sempre, mas deixo essa parte de negociação para a diretoria. Lógico que a gente está sempre analisando, refletindo, vendo, mas a responsabilidade é do Marcelo, do Pedrinho. O que posso contribuir é desenvolver o que a gente já tem. E esperançoso para chegar jogadores. Vão agregar muito, mas também trabalhar com a base, que é importante. Não tirar espaços de promessas que a gente tem também. Mas a gente ainda tem tempo para ver o que vai acontecer.

- Eu acho que vai muito do nível de jogador que a gente quer. Jogador qualificado em qualquer posição será bem-vindo. Não só na zaga. O que a gente coloca na balança é o quanto a gente já tem um parecido ou já tem na base. Em todas as posições a gente nunca fecha (os olhos). Se vier para somar, qualificar o grupo, será muito bem-vindo.