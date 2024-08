Zé Gabriel foi apontado pelos torcedores como o grande culpado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 21:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Os torcedores do Vasco estão furiosos com o lance do gol de empate do Bragantino. Para os internautas, o volante Zé Gabriel ficou olhando a jogada e, com isso, Helinho balançou a rede no final do segundo tempo. Confira a revolta abaixo.

