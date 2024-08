Vasco bobeia e empata com o Bragantino no Brasileirão

Adson fez mais um grande jogo pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 20:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco sofreu um gol no final do jogo e empatou com o Red Bull Bragantino, em 2 a 2, pelo Brasileirão. GB e Adson balançaram a rede para o Cruz-Maltino, em partida válida pela 21ª rodada, na noite deste sábado (3), em São Januário, enquanto Jhon Jhon descontou para o Massa Bruta.

Com o resultado, o Vasco foi a 24 pontos e estacionou na 11ª posição na tabela do Brasileirão. O Bragantino, por sua vez, está com 26 pontos na 10ª colocação.

Agora, o Vasco volta a entrar em campo no meio da semana, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino enfrenta o Atlético-GO às 21h45 de terça-feira (6), em São Januário. Já o Bragantino encara o Athletico-PR às 19h de quarta-feira (7), pela mesma competição.

GB marcou o primeiro gol pelos profissionais (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 3 de julho de 2024, às 19h;

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Gustavo Bauermann (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Neu;

🖥️ VAR: Emerson Ferreira.

⚽ Gols: Jhon Jhon (4' do 1ºT), GB (4' do 2ºT), Adson (14' do 2ºT) e Helinho (43' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Souza, Adson, GB e Léo (VAS); Lucas Cunha (RBB);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 17.938;

💰 Renda: R$ 894.174,00.

⚽ ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo e Victor Luís (Leandrinho); Souza (Vegetti), Hugo Moura (Zé Gabriel), Sforza e Payet (Philippe Coutinho); Adson e GB (David).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Pedro Caixinha)

Lucão; Realpe, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Helinho); Raul, Eric Ramires, Gustavinho (Lincoln) e Jhon Jhon (Jadsom Silva); Laquintana (Henry Mosquera) e Thiago Borbas (Vitinho).