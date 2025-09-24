Diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes demonstrou indignação com a atuação da arbitragem na vitória cruz-maltina sobre o Bahia nesta quarta-feira (24). O dirigente pediu a palavra antes da entrevista coletiva de Fernando Diniz e teceu críticas à atuação do árbitro João Vitor Gobi. O português reclama, principalmente, sobre passividade em relação a faltas violentas do adversário.

— Venho a esta sala hoje por um motivo que realmente não consigo ficar sem dizer, e para vocês também não dizerem que o Vasco só se queixa de arbitragem quando perde ou tem resultado menos positivo. Aquilo que aconteceu hoje foi, na minha opinião, escandaloso. Porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em risco. Este senhor que veio aqui arbitrar hoje, houve três situações claras de expulsão, e entro no mérito da intenção dos jogadores do Bahia ou não, não há nada contra os jogadores do Bahia — declarou o diretor do Vasco.

— Simplesmente, quando a gente defende a qualidade do futebol brasileiro, defende os jogadores com qualidade e o espetáculo do futebol brasileiro, e simplesmente tem árbitros que não defendem o espetáculo, que não defendem os jogadores. Hoje, mesmo ganhando, temos aqui três casos escandalosos de três expulsões por entradas sobre jogadores do Vasco, uma delas, inclusive o VAR, o VAR chamou o Sr. árbitro para analisar, e eu não sei o que ele viu lá na imagem, é ainda é mais grave no caso do Puma não ter expulsado (o jogador do Bahia). Por isso, venho demonstrar o desagrado e venho dizer que, se querem realmente defender o espetáculo e o jogador de futebol brasileiro, não podem ter árbitros como este a apitar — completou Admar.

Vasco x Bahia: como foi o Jogo?

A chuva que caía em São Januário parecia anunciar mais uma noite complicada para o Vasco. No entanto, diante de sua torcida, o time de Fernando Diniz mostrou algo que vinha faltando nos últimos jogos em casa: resiliência. De virada, venceu o Bahia por 3 a 1 e colocou fim ao incômodo jejum de vitórias em seu estádio no Brasileirão. Os gols do Gigante da Colina foram marcados por Coutinho, Puma Rodríguez e Luciano Juba (contra). Já o gol do Bahia foi de Sanabria.

