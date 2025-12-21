Roger Flores aponta erro do Corinthians em gol do Vasco: 'Bobo'

O Corinthians saiu na frente, mas viu o Vasco empatar o confronto decisivo da final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam neste domingo (21), no Maracanã. Durante a transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador Roger Flores apontou um erro da equipe de Dorival Júnior no gol do Cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Gol perdido em Vasco x Corinthians choca torcedores: 'Pelo amor de Deus'

O lance aconteceu aos 40 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, o Vasco recuperou uma bola no meio de campo e rapidamente armou um ataque com o ponta Andrés Gomes. Após fintar o zagueiro André Ramalho, o colombiano cruzou para Nuno Moreira marcar de cabeça.

Para Roger Flores, o lance do gol foi marcado por um erro "bobo" do meia Raniele. O atleta do Corinthians errou um passe, que, consequentemente, deu origem a jogada que terminou com o gol do Cruzmaltino.

continua após a publicidade

— A jogada começa em um erro bobo do Raniele. Errou um passe, e aí, o Coutinho foi muito rápido para acionar o Andrés Gomes. A ação, obrigou o Ramalho sair da posição de zagueiro para tentar marcar o Andrés. Isso abriu espaço e o Nuno balançou as redes. O placar é justo para este primeiro tempo — analisou o ex-jogador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas