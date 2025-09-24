Erro de jogador em Vasco x Bahia choca internautas: ‘Ninguém merece’
Clubes estão se enfrentando em São Januário nesta quarta-feira (24)
Vasco x Bahia é um dos jogos que agita a noite desta quarta-feira (24) repleta de futebol. Até aqui, o placar em São Januário aponta 2 a 1 para o Cruzmaltino, de virada, em um jogo cheio de polêmicas de arbitragem. Os gols foram marcados por Sanabria, para o Tricolor de Aço, Coutinho e Pumita Rodriguez.
O jogo estava equilibrado no começo do primeiro tempo, até que Lucas Freitas recuou uma bola na fogueira para Hugo Moura, que não conseguiu salvar. O argentino Mateo Sanabria ficou sozinho e encobriu Léo Jardim.
Nas redes sociais, os torcedores do Vasco detonaram o zagueiro pelo gol do Bahia. Ainda na primeira etapa, Jean Lucas foi expulso e Coutinho empatou para o Cruzmaltino. No segundo tempo, Pumita desempatou o duelo. Veja o lance e a repercussão da wbe abaixo.
Veja o lance em Vasco x Bahia, e reação da web
Escalação das equipes
Vasco e Bahia estão se enfrentando no Campeonato Brasileiro, em jogo que já teve VAR, polêmica e três gols. Rogério Ceni definiu assim a escalação do Tricolor contra o Vasco: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José.
Já o time de Fernando Diniz vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti.
A partida é decisiva para os dois clubes. O Vasco tenta se afastar da zona de rebaixamento de qualquer maneira, enquanto o Bahia quer se consolidar no grupo privilegiado que vai para a Libertadores de maneira direta.
