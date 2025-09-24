Melhores momentos: Vasco vira sobre o Bahia em São Januário e encerra jejum em casa

A chuva que caía em São Januário parecia anunciar mais uma noite complicada para o Vasco. No entanto, diante de sua torcida, o time de Fernando Diniz mostrou algo que vinha faltando nos últimos jogos em casa: resiliência. De virada, venceu o Bahia por 3 a 1 e colocou fim ao incômodo jejum de vitórias em seu estádio no Brasileirão. Os gols do Gigante da Colina foram marcados por Coutinho, Puma Rodríuez e um contra de Luciano Juba. Já o gol do Bahia foi de Sanabria.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi de altos e baixos. A partida começou quente, com reclamações de ambos os lados. Enquanto o Vasco buscava o jogo pelos lados — com a velocidade de Gómez e Paulo Henrique na direita e as triangulações entre Coutinho, Nuno e Puma na esquerda —, o Bahia apostava na transição rápida. A chuva deixava o campo traiçoeiro, e em um erro na saída de bola, Lucas Freitas entregou nos pés de Sanabria, que encobriu Léo Jardim com categoria. Mais um gol sofrido pelo Vasco em falhas de construção no setor defensivo.

O jogo, porém, mudou de rumo aos 36 minutos. Jean Lucas acertou Cauan Barros com o braço no rosto e, após revisão do VAR, foi expulso. Foi o estalo que o Vasco precisava. Poucos minutos depois, Carlos Cuesta cruzou uma bola pela direita e Philippe Coutinho apareceu na área como centroavante para empatar nos acréscimos do primeiro tempo, reacendendo São Januário. A energia das arquibancadas transformava a noite chuvosa em combustível para a virada.

Segundo tempo

Com um a mais, o Vasco voltou do intervalo impondo pressão e não precisou de muito tempo para marcar seu segundo gol. Aos 15 minutos, Puma Rodríguez subiu ao terceiro andar após escanteio de Nuno Moreira e virou o jogo, premiando a insistência cruz-maltina.

O fantasma do empate nos minutos finais — como ocorrera diante do Ceará — voltou a rondar São Januário. O roteiro parecia se repetir: vantagem no placar, superioridade numérica em campo e a tensão crescente nas arquibancadas. Mas, desta vez, o desfecho foi diferente. Nuno roubou a bola no campo de ataque, encontrou Vegetti na área que tentou achar Andrés Gómez. No caminho Luciano Juba tentou cortar a bola, mas desviou contra o próprio patrimônio e colocando o terceiro gol do Vasco no placar.

Depois de mais de quatro meses sem vencer no Caldeirão pelo Brasileirão, o Vasco voltou a sorrir em São Januário. O resultado levou o time a 27 pontos e à 13ª colocação. O Bahia, por sua vez, estacionou nos 37, ainda no G-6. Mais do que três pontos, a noite deixou para o torcedor vascaíno a sensação de que, entre tropeços e desconfianças, ainda é possível acreditar.

O que vem por ai?

O Vasco recebe o Cruzeiro no próximo sábado (27), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, em busca de somar pontos e se afastar de vez da parte inferior da tabela. Já o Bahia vai jogar no domingo (28) contra o Bahia na

VASCO X BAHIA

16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

🚩 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

⚽ Gols: Sanabria - BAH (31'), Coutinho - VAS (45+1') e Puma Rodríguez - VAS (60') e Luciano Juba - BAH (Gol Contra - 76')

🟨 Cartões amarelos: Gilberto - BAH (45'), David - VAS (45')

🟥 Cartões vermelhos: Jean Lucas - BAH (36')

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas (David) e Puma Rodríguez; Hugo Moura (Matheus Carvalho), Barros e Coutinho (Matheus França); Andrés Gómez (Garré), Nuno Moreira (Lucas Oliveira) e Vegetti - (Técnico: Fernando Diniz)

BAHIA

Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Tiago); Sanabria (Iago) e Willian José (Acevedo) - (Técnico: Rogério Ceni)