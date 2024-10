Presidente do Conselho Fiscal do Vasco explica ‘reservas’ da aprovação de contas de 2023

Presidente do Conselho Fiscal explicou o que são as chamadas 'reservas' na aprovação das contas de 2023 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 21:04 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente do Conselho Fiscal do Vasco, João Marcos Amorim, explicou o que é a chamada "aprovação com reservas" das contas de 2023, último ano de gestão do ex-presidente Jorge Salgado. A decisão ocorreu no Conselho Deliberativo na noite desta terça-feira (8).

➡️ Conselho do Vasco aprova ‘com reservas’ contas de 2023; entenda o caso

Em nota, o presidente disse que o Deliberativo entende que as contas "deveriam ser aprovadas reservando os itens apontados pelo Conselho Fiscal". Além disso, João Marcos Amorim afirmou que é possível destacar as dívidas relacionadas à reavaliação dos valores dos processos judiciais e ao saldo da conta entre a associação e a SAF. A decisão será encaminhada para a comissão que analisa o processo da negociação entre o clube e a 777 Partners.

"O Conselho Deliberativo entendeu que as contas deveriam ser aprovadas reservando os itens apontados pelo Conselho Fiscal. Podemos destacar as dívidas relacionadas à reavaliação dos valores dos processos judiciais e ao saldo da conta corrente entre o CRVG e a Vasco SAF. Com a definição do Conselho Deliberativo, seu presidente João Riche anunciou que encaminhará a decisão para a Comissão que atualmente analisa o processo da negociação realizada entre o clube e o investidor."

O presidente do Conselho Fiscal também foi questionado na reunião sobre a venda da SAF para a 777 Partners. João Marcos Amorim pontuou que não emitiu parecer sobre o assunto na época.

"Houve um pronunciamento do ex-presidente Salgado através de uma carta sobre o Balanço de 2023, publicado pela administração e ele mencionou erradamente que houve um parecer favorável do Conselho Fiscal sobre a negociação da Vasco SAF. Talvez isso tenha induzido equivocadamente o conselheiro a levantar a questão sobre a tal avaliação do Conselho Fiscal anterior sobre a negociação. Relembro e ressalto que o Conselho Fiscal não emitiu qualquer parecer sobre a negociação com o investidor. Essa foi uma atribuição dada para a Comissão da SAF, criada para esse propósito. O único parecer do Conselho Fiscal no mandato anterior relacionado à Vasco SAF foi um trabalho técnico, contábil, sobre a utilização de bens e direitos patrimoniais para integralização da parcela do CRVG no capital da Vasco SAF. Não houve qualquer pronunciamento do Conselho Fiscal sobre nenhum aspecto da transação com o investidor, o que coube exclusivamente à Comissão designada, conforme decisão do próprio Conselho Deliberativo do Clube."

Contas do último ano de gestão do presidente Jorge Salgado foram aprovadas 'com reservas' (Foto Reprodução/Lance!)

RELEMBRE O CASO

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou "com reservas" as contas do clube de 2023. Os conselheiros consideram preocupante a situação financeira do Cruz-Maltino.

As contas aprovadas correspondem ao último ano da gestão do presidente Jorge Salgado. O ex-mandatário não se fez presente na reunião.

O processo de venda da SAF para a 777 Partners também foi discutido na reunião. A empresa estadunidense adquiriu o controle do futebol cruz-maltino em 2022 e sofre com falência e acusações de fraude.