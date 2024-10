Conselho Deliberativo do Vasco aprovou "com reservas" as contas do clube de 2023, último ano da gestão do ex-presidente Jorge Salgado (Foto: LANCE!)







Publicada em 08/10/2024 - 23:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Na noite desta terça-feira (8), o Conselho Deliberativo do Vasco aprovou "com reservas" as contas do clube de 2023, último ano da gestão do ex-presidente Jorge Salgado. Os conselheiros organizaram uma votação, na sede da lagoa, onde aprovaram a prestação de contas publicada pela gestão Pedrinho e debateram o que avaliaram como preocupante situação financeira do Vasco.

As contas de 2023 correspondem ao último ano da gestão de Jorge Salgado, que não participou da reunião, e sofreram críticas por parte do Conselho Fiscal. O processo de venda da SAF para a 777 Partners, foi discutida novamente na reunião, pelos conselheiros. A empresa norte-americana que adquiriu o futebol do clube em 2022, e que sofre com falência e acusações de fraude.

As aprovações "com ressalvas" - termo que vinha sendo usado em reuniões do Vasco - foi substituído pelo aprovação "com reservas". A torca do termo ocorreu, pois o Conselho entende que a nomenclatura pode ser mais conveniente para possível e futura responsabilização dos gestores na administração de Jorge Salgado.

O documento de parecer da análise do Conselho Fiscal das contas do Vasco de 2023, foi divulgado pelo ge. Nele, o órgão critica a realidade do clube, "muito distinta da projetada e difundida" pela gestão de Jorge Salgado em 2022.

Confira o trecho do balanço do Conselho Fiscal

"Pela mensagem transmitida no texto da carta da Administração anterior na publicação do Balanço de 2022 em abril de 2023, as perspectivas para o ano de 2023 eram altamente positivas e, em qualquer cenário projetado, amplamente favoráveis. E dizia: "Financeiramente, o CRVG sai de uma situação muito difícil paro uma realidade imediata de sobra de caixa e pagamentos em dia das suas obrigações e possui ainda forte perspectiva de ainda melhorar substancialmente esse já favorável panorama com o eventual lançamento de debêntures pela SAF e futuras distribuição.de dividendos por essa empresa"

Através das análises das Demonstrações Financeiras de 2023 que ao fim do período retratam a realidade econômico-financeira do CRVG, podemos constatar, com toda certeza, uma realidade muito distinta daquela projetada e difundida pela gestão anterior. A necessidade de antecipação da receita de royalties realizada já em 2023 é uma prova da falta de fundamentação para as promessas de sobra de caixa e de um cenário amplamente favorável.

Sem a ilusão de eventuais recursos vindos do lançamento de debêntures ou da distribuição de dividendos da VASCO SAF no curto prazo, considerando a limitação de receitas por imposição de contrato e diante de um passivo da ordem de RS 213 milhões somados às contingências com perdas possível e remota de RS 90,5 milhões, o cenário atual é extremamente preocupante, revelando um risco de continuidade operacional a partir de uma possível insuficiência de recursos para pagamento das dívidas, ainda que se considere a disponibilização da participação dos 20% da participação do CRVG na VASCO SAF.

Ainda na conclusão do documento, o Conselho Fiscal aponta as novas receitas da reforma de São Januário e a redefinição de cláusulas contratuais com um próximo investidor como caminhos que devem ser percorridos pelo Vasco, além de uma cogestão saudável e eficiente entre o clube e o novo sócio, algo que não aconteceu com a 777 Partners.

