Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro

A Força Jovem, uma das maiores torcidas organizadas da torcida do Vasco, está arrecadando doações para a compra de materiais para a festa da torcida cruzmaltina no jogo de volta da Copa do Brasil contra o {Atlético-MG}. O jornalista e icônico torcedor vascaíno Casimiro Miguel, a cara da CazéTV, fez uam doação "generosa" de 10 mil reais para a conta destinada à arrecadação.

Além do influenciador, o atacante do Vasco Pablo Vegetti também fez uma contribuição em dinheiro para a festa vascaína, mas o valor não foi divulgado pela organização.

Mensagem da Força Jovem sobre a arrecadação

Passado o jogo de ontem contra o Juventude, nossa atenção estará voltada especificamente para o jogo de volta da Copa da Brasil, contra o Atlético Mineiro. Nosso caldeirão está prestes a ser fechado para a tão sonhada reforma, mas, ainda há tempo de construirmos mais alguns capítulos dessa história juntos. Para o jogo mais importante do ano, faremos a maior festa da história de São Januário. E para isso se tornar realidade e ainda mais especial, contamos com a ajuda de vocês. Para quem puder e quiser contribuir, as doações podem ser feitas através do pix: [email protected]. No decorrer da semana, iremos atualizando valores e divulgando NFs mostrando que todo valor arrecadado está sendo realmente investido em material para a grande festa.

Próximo compromisso do Vasco antes da Copa do Brasil

Antes do duelo decisivo na competição de mata-mata, o Vasco ainda enfrenta o São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão, na quarta-feira (16), no estádio Brinco de Ouro, às 21h45 (de Brasília). O Cruz-Maltino vem de quatro jogos sem vencer e precisa conquistar os três pontos para continuar brigando na parte de cima da tabela.

