Aniversariante, Piton coleciona números importantes no Vasco e vive melhor ano

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 19:25 • Rio de Janeiro (RJ)

Lucas Piton é o aniversariante do dia no Vasco. Nesta quarta-feira (9), o lateral-esquerdo completa 24 anos e vive a melhor temporada na carreira.

Piton é titular absoluto desde que chegou ao Vasco em 2023. Neste ano, o lateral-esquerdo é um dos artilheiros da equipe com seis gols. Além disso, o jogador é um dos principais garçons do time, com sete assistências, mesmo número da última temporada.

Em comparação com o ano passado, Lucas Piton já ultrapassou a quantidade de vezes em que balançou a rede. O lateral-esquerdo tem tudo para também dar mais assistências do que em 2023, tendo em vista que igualou esta estatística em 2024.

Lucas Piton é um jogador fundamental para municiar o grande artilheiro do Vasco, Pablo Vegetti. A parceira de sucesso rendeu uma mensagem especial de aniversário ao lateral-esquerdo. Confira abaixo.

Vegetti brincou e pediu mais cruzamentos certos de Piton (Foto: Reprodução/Instagram: @pablovegetti)

🗒️ NÚMEROS DE LUCAS PITON EM 2024:

⚽ 42 jogos

🥅 6 gols

🦵 7 assistências

🎯 41 passes decisivos

✅ 77 cruzamentos certos (32% de eficiência)

Faltam apenas 11 jogos do Vasco na temporada para Lucas Piton apresentar números ainda mais expressivos com a camisa cruz-maltina. Isso sem contar uma possível ida à final da Copa do Brasil.

Antes de entrar em campo pelo segundo jogo das semifinais, o Vasco volta a jogar pelo Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrenta o São Paulo, na próxima quarta-feira (16), às 21h45, no Morumbis.