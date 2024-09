Por que Vasco x Palmeiras não será disputado em São Januário?

No primeiro turno, partida aconteceu no Allianz Parque (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/09/2024 - 14:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), em confronto válido pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 16h.

Vasco nunca venceu no novo Mané Garrincha pelo Brasileirão; veja retrospecto

A notícia do mando de campo foi uma surpresa para a torcida vascaína, visto que havia a expectativa do jogo ser disputado em São Januário ou no Maracanã. Porém, existe um acordo para o local do jogo contra o Palmeiras desde o início do ano.

A decisão da venda do mando de campo foi realizada na gestão de Lúcio Barbosa, ex-CEO do Vasco, sob o comando da 777 Partners. O dinheiro da negociação foi antecipado pela antiga direção do clube para que o jogo acontecesse em Brasília. A informação foi publicada primeiramente pelo canal “Podcast Cruzmaltino”.

O jogo será a primeira partida a ser realizada no Mané Garrincha após a troca completa do gramado da arena. A Seleção Brasileira jogará no mesmo estádio, contra o Peru, no dia 15 de outubro.

O Vasco está na nona posição, com 35 pontos. Enquanto isso, o Palmeiras segue na segunda posição, com 50 pontos.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco