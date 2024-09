SAF do Vasco adotará modelo do Botafogo para pagar dívidas

Pedrinho, presidente e ex-jogador do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 22:35 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco deve seguir os mesmos passos do Botafogo para atacar as dívidas do clube. Assim como a SAF do rival, o Cruz-Maltino entrará com pedido de recuperação extrajudicial para evitar a falência. A ação deverá ser homologada pela Justiça posteriormente. A informação foi publicada primeiramente pelo portal ge.

Antes mesmo de virar SAF, o Gigante aderiu ao plano de pagamento de dívidas via Regime Centralizado de Execuções, em 2021. Entre ações trabalhistas e cíveis, o clube devia cerca de R$ 223 milhões, segundo último balanço. Assim, 20% das receitas atuais são direcionadas para quitar esses débitos.

Seguindo o modelo do Botafogo, com a recuperação extrajudicial, o cenário muda. Diferentemente da judicial - na qual a Justiça defere ou indefere o plano apresentado -, a SAF teria um prazo para buscar acesso a parte dos credores. No caso do Glorioso, o limite foi de 90 dias para 50% dos alvos, homologado legalmente com 60% de adesão.

Além disso, uma das vantagens da recuperação extrajudicial é a falta da necessidade de nomear um administrador. No modelo judicial, a indicação geralmente é de algum escritório de advocacia especializado.

Presidente do Vasco, Pedrinho conversa com a imprensa em São Januário (Foto: Isabelle Favieri/ Lance!)