Torcedores do Vasco exaltam Payet: ‘Joga mais que o Rodri’

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 22:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O desempenho de Dimitri Payet, do Vasco, contra o Bahia nesta segunda-feira (28) gerou repercussão na web. O francês foi autor de dois gols na vitória parcial do Cruz-Maltino por 3 a 1 em São Januário, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

O Gigante já havia aberto o placar com Emerson Rodríguez, quando Rayan foi derrubado dentro da área aos 15 minutos de jogo. Payet cobrou e converteu o pênalti, marcando seu primeiro e segundo do Vasco na partida. O meia voltou a balançar as redes aos 32', com chute de fora da área para fazer 3 a 0; os visitantes diminuíram ainda antes do intervalo.

Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino exaltaram a atuação do francês. Elogios ao jogador tomaram conta do X (antigo Twitter), e foram feitas até comparações com Rodri, do Manchester City, eleito vencedor da Bola de Ouro nesta segunda-feira (28).

Confira abaixo publicações sobre Payet em Vasco x Bahia:

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA

31ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO



📆 Data e horário: segunda-feira, 28 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: São Januário, em Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse (MASTER)

🖥️ VAR: Rafael Traci (MASTER)

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Carvalho, Puma Rodríguez, Payet e Emerson Rodríguez; Rayan.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

Dimitri Payet comemora gol pelo Vasco diante do Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)