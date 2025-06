A renovação de Léo Jardim já virou novela. No entanto, o atual contrato do goleiro com o Vasco possui cláusula de renovação automática, que está perto de ser atingida.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, no momento, se o Léo Jardim jogar mais dois jogos pelo Vasco a cláusula de renovação automática será ativada. Com isso, o vínculo do goleiro com o clube se estenderá até o final de 2026. A matemática aumenta o Cruz-Maltino for além nas "copas".

Léo Jardim tem em mãos uma proposta vantajosa para renovar com o Vasco até 2030. O goleiro também passaria a ter um dos maiores salários do elenco, além de bônus.

Pré-contrato com outros clubes?

Em tese, Léo Jardim pode assinar um pré-contrato com outro clube, tendo em vista que restam seis meses para o final do vínculo. Porém, o Vasco entende que está respaldado juridicamente caso esta possibilidade venha a ocorrer.

Léo Jardim foi fundamental para classificação na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A novela da renovação se arrasta desde dezembro de 2024. Ou seja, há mais de seis meses. A última proposta enviada pelo Cruz-Maltinofoi a quarta oferta. O clube prega otimismo quanto a um desfecho positivo.

Titular absoluto pelo Vasco, Léo Jardim está no clube desde 2023. Ao todo já são 137 jogos com a camisa cruz-maltina.