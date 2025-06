Payet não deve mais vestir a camisa do Vasco. Em reta final de contrato, o meia francês viu o clube perder o interesse para renovação. O Lance! elenca alguns motivos que fizeram a possibilidade da extensão do vínculo esfriar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Em 2025, Payet soma poucos minutos pelo Vasco. Ao todo são 596 minutos em 17 partidas (quatro como titular) das 34 que o clube disputou em toda a temporada. Dentro da baixa minutagem, o camisa 10 teve um desempenho abaixo do esperado.

O Vasco chegou a conversar com Payet para renovar o contrato. O jogador teria que aceitar a diluição do que tinha para receber nos meses que seriam acrescentados ao vínculo.

continua após a publicidade

Payet não vai a campo desde o dia 15 de abril, quando o Vasco enfrentou o Ceará. Às vésperas da partida contra o Bragantino, o meia foi liberado pelo clube para viajar à França em razão de "questões particulares".

No sorteio da Copa do Brasil, Carlos Amodeo, CEO da SAF do Vasco, disse que quer "fazer o encerramento desse ciclo da melhor forma possível". Com isso, o clube se livraria da obrigação de ter mais um mês de salário do camisa 10, que é um dois maiores do elenco ao lado de Philippe Coutinho.

continua após a publicidade

Este movimento do Vasco é parecido com o que o clube fez com o volante Souza e o zagueiro Manuel Capasso. Ambos estavam fora dos planos de rescindiram com o Cruz-Maltino recentemente.

➡️ Vasco tem oferta de renovação recusada por Léo Jardim, que faz contraproposta

Última vez que Payet balançou a rede pelo Vasco foi contra o Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Payet foi contratado pelo Vasco em 2023. Ao todo foram 75 jogos com a camisa cruz-maltina. O camisa 10 marcou sete gols e deu 12 assistências.