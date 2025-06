Conmebol detalha tabela dos Playoffs da Sul-Americana; veja as datas

A Conmebol detalhou a tabela dos Playoffs da Sul-Americana. A atual fase do torneio mistura os oito segundos colocados da competição internacional contra equipes que terminaram a chave de grupos da Libertadores na terceira posição e os confrontos valem uma vaga nas oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As partidas serão entre os dias 15 a 24 de julho, após o final do Super Mundial de Clubes da Fifa, que será realizado nos EUA. Bahia, Vasco da Gama, Grêmio e Atlético Mineiro vão disputar os Playoffs da competição continental.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Bahia e Vasco jogam às terças-feiras, dias 15 e 22. Os compromissos do Grêmio estão marcados para as quartas, dias 16 e 23, e os do Atlético Mineiro, para as quintas, 17 e 24.

continua após a publicidade

Apenas o Bahia disputará a classificação para as oitavas de final após ter terminado a fase de grupos da Libertadores na terceira posição. Os demais brasileiros foram vice-líderes na etapa inicial da Sul-Americana.

Atlético Mineiro e Bahia enfrentam rivais colombianos: Atlético Bucaramanga e América de Cali, respectivamente. O Vasco da Gama encara o equatoriano Independiente del Valle, enquanto o Grêmio duela com o peruano Alianza Lima.

continua após a publicidade

Além dos brasileiros, o Central Córdoba, da Argentina, enfrenta o Cerro Largo, do Uruguai, com jogos às terças-feiras. Nas quartas, o Bolívar, da Bolívia, encara o Palestino, do Chile. Nos mesmos dias, o Once Caldas, da Colômbia, enfrenta o San Antonio Bulo Bulo, também da Bolívia. Por fim, às quintas, o Guarani enfrenta a Universidad de Chile.

Bahia enfrenta o América de Cali (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Data dos jogos dos brasileiros nos Playoffs da Sul-Americana

Jogos de ida

Bahia x América de Cali - Arena Fonte Nova (Salvador) - terça-feira, 15/07 - 21h30 (de Brasília) - ESPN, Disney+

- Arena Fonte Nova (Salvador) - terça-feira, 15/07 - 21h30 (de Brasília) - ESPN, Disney+ Independiente del Valle x Vasco da Gama - Olimpico Atahualpa (Quito-EQU) - terça-feira, 15/07 - 21h30 (de Brasília) - Paramount, SBT

- Olimpico Atahualpa (Quito-EQU) - terça-feira, 15/07 - 21h30 (de Brasília) - Paramount, SBT Alianza Lima x Grêmio - Alejandro Villanueva (Lima-PER) - quarta-feira, 16/07 - 21h30 (de Brasília) - Paramount

- Alejandro Villanueva (Lima-PER) - quarta-feira, 16/07 - 21h30 (de Brasília) - Paramount Atlético Bucaramanga x Atlético Mineiro - Américo Montanini (Buacaramanga-COL) - quinta-feira, 17/07 - 21h30 (de Brasília) - ESPN, Disney+

Jogos de volta