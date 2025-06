Caso Payet: MPRJ pede arquivamento e Larissa recorre de decisão

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) solicitou o arquivamento do processo que investiga denúncias de violência física, psicológica e sexual contra Dimitri Payet, jogador do Vasco. A defesa da advogada Larissa Ferrari recorreu da decisão. A informação foi dada primeiramente pelo jornal Extra e confirmada pelo Lance!.

A análise do MPRJ apontou que Payet e Larissa mantinham um relacionamento afetivo consensual, com mensagens que evoluíram para conteúdo sexual acordado por ambas as partes. Segundo a investigação, as interações do casal incluíam práticas de sadomasoquismo, com eventuais agressões físicas como parte de fetiches compartilhados.

O órgão destacou que a advogada teria desenvolvido afeição por Payet e desejava continuar o relacionamento mesmo sabendo que ele era casado. Sobre as acusações de violência psicológica, o documento ressalta a ausência de testemunhas e relatórios médicos ou psicológicos que comprovassem as alegações.

Quanto às agressões físicas, apesar das imagens de hematomas apresentadas, o MPRJ destacou que a própria Larissa afirmou em depoimento que "tapas, mordidas e coisas do tipo não eram fora do normal nas relações sexuais". O órgão considerou "difícil mensurar o grau de limite do que a vítima considerava razoável".

O que diz Larissa sobre o caso de Payet?

A relação entre os dois aconteceu durante a estadia do jogador no Rio de Janeiro. O francês, até o presente momento, ainda é jogador do Vasco. Larissa contestou a decisão da justiça. Em entrevista ao jornal "Extra", ela alegou sofrer de transtorno de borderline e que, por isso, se submeteria a situações vexatórias.

- Usou meu transtorno mental como se eu fosse doente a esse nível antes. Não tem cabimento nao levarem a sério e não darem continuidade na investigação, sendo que eu tenho testemunhas no Rio e aqui (Paraná) - disse.

O caso agora aguarda decisão judicial sobre o recurso apresentado pela defesa de Larissa. Os representantes da advogada também abriram uma denúncia no Conselho Nacional de Justiça buscando a continuidade das investigações.