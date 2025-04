Pedro Raul reencontra o Vasco em momento distinto na carreira; relembre passagem

Depois da vitória de 3 a 1 sobre o Sport no último sábado (12), o Vasco volta a campo nesta terça-feira (15), contra o Ceará na Arena Castelão, em partida que marca o reencontro de Pedro Raul com o Cruz-Maltino. O centroavante teve uma passagem de altos e baixos em seis meses no clube, mas vive volta por cima no Vozão.

Com uma saída em baixa para o Toluca, do México, em julho de 2023, Pedro Raul retornou ao futebol brasileiro, para Corinthians, e também teve dificuldade de conseguir minutos e conquistar seu espaço na equipe. Mas agora, o atacante vive momento de redenção no Ceará. Em nove jogos disputados, são sete gols marcados e uma assistência, sendo o artilheiro do time.

O centroavante teve uma passagem conturbada pelo Vasco. Chegou como uma contratação badalada e carregou as expectativas de um time que havia acabado de retornar para a Série A. Pedro Raul foi anunciado em 16 de dezembro de 2022, e do Goiás, onde foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2022. Ele chegou como uma das principais contratações da temporada na era SAF.

Primeiro gol

Pedro Raul desencantou depois de quatro partidas oficais pelo clube, ainda no Campeonato Carioca. Depois de um pênalti perdido e uma assistência para Gabriel Pec, o jogador marcou duas vezes no duelo contra o Resende, ainda sob o comando de Maurício Barbieri.

A sequência parecia que ia engatar. No estadual, foram dois clássicos seguidos: contra o Fluminense e contra o Botafogo. Pedro Raul enfrentou o seu ex-clube, marcou e fez valer a "lei do ex". Apesar do gol, a partida ficou marcada também pela chance perdido pelo atacante embaixo da trave.

Pênaltis e gols perdidos

Uma semana depois, o Vasco enfrentou o Trem, do Amapá, pela Copa do Brasil, e venceu por 4 a 0. Apesar de ter marcado nesse jogo, o camisa 9 "viralizou" ao desperdiçar algumas chances claras de gol. Foram nove finalizações do atacante na parttida, que iniciou o desgaste com a torcida.

Para piorar, o clássico contra o Flamengo no Maracanã acentuou o que não estava bom. Apesar de ter vencido o jogo por 1 a 0, com gol de Puma Rodríguez. Pedro Raul perdeu um pênalti que poderia ter ampliado a vitória cruz-maltina.

No entanto, o início do fim da paciência da torcida foi na eliminação precoce na Copa do Brasil, contra o ABC. As equipes empataram em 0 a 0 em São Januário e foram para as disputas de pênalti. O atacante cobrou a última penalidade, que daria a classificação para a terceira fase da competição, mas desperdiçou a chance, sendo a terceira seguida pelo Vasco. Nas alternadas, a equipe foi eliminada em São Januário, e o atacante acabou sendo hostilizado

Perda da posição

Com diversas chances perdidas e a oscilação de desempenho, Pedro Raul - antes titular absoluto - começou a amargar o banco, perdendo a posição para Rayan, com 16 anos à epoca. Após a demissão de Barbieri, depois da derrota para o Goiás, o atacante chegou a receber uma chance entre os 11 iniciais no clássico contra o Botafogo, mas não aproveitou a chance e teve uma atuação muito ruim.

Por fim, pelo Vasco foram 29 jogos, nove gols e duas assistências. Jogador deixou o clube na janela do meio do ano para o Toluca, do México, e deu lugar a Vegetti na 'centroavância' vascaína.

Agora, em um momento de contraste com aquele vivido em sua saída do Vasco, Pedro Raul enfrenta o Cruz-Maltino em boa fase, e defende uma invencibilidade de sete meses do Ceará jogando em casa. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), nesta terça-feira (15).