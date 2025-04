Perícia confirma lesões em suposta amante de Payet, do Vasco

Larissa Ferrari, que revelou viver um romance extraconjugal com o jogador Dimitri Payet, registrou na semana passada um boletim de ocorrência. No documento, ela alega ter sido vítima de agressão física e psicológica do meia do Vasco da Gama. Uma semana após as acusações, a perícia confirmou as lesões corporais da advogada nesta segunda-feira (14), mas a origem dos hematomas ainda não foi confirmada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Conforme o jornal "Extra", a primeira análise do caso pelas autoridades aconteceu no dia 1º de abril. O laudo apontou a existência de hematomas no corpo da mulher por uma "ação contundente", sem determinar a causa. Na ocasião, Larissa apresentava uma cicatriz no antebraço esquerdo.

Posteriormente, uma nova perícia foi realizada no dia 8 de abril pela polícia do Paraná. A conclusão da nova análise foi a mesma da primeira. Porém, desta vez três lesões foram analisadas: uma cicatriz na perna direita, outra na região glútea e mais uma na coxa esquerda.

continua após a publicidade

Vale destacar, que ainda existiu uma perícia psicológica. Nesta, ficou constatado violência e que Larissa apresenta Transtorno de Personalidade Borderline.

Quem é Larissa Ferrari, suposto affair de Payet?

Catarinense, Larissa é torcedora do Vasco e começou a acompanhar futebol em 2008. Nas redes, a advogada soma cerca de 40 mil seguidores e não esconde o amor pelo Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

Semanas atrás, utilizou suas redes sociais para revelar o romance com Payet. Segundo o portal "LeoDias", o caso acontecia há sete meses. O meia do Vasco é casado há 18 anos. Após a repercussão do affair, a web recuperou um vídeo de novembro de 2024, no qual Larissa dizia que "não podia falar" quem achava o jogador mais atraente do elenco vascaíno.