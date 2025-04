Com ausências, Vasco divulga lista de relacionados para partida contra o Ceará pelo Brasileirão

O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Ceará, válida pela 4ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrenta o Vozão, às 21h30 desta terça-feira (15), na Arena Castelão.

A lista de convocados pelo técnico Fábio Carille conta com algumas ausências. Dentre elas estão o zagueiro Mauricio Lemos, o lateral-direito Puma Rodríguez, o volante Tchê Tchê e o meia Philippe Coutinho.

O zagueiro foi diagnosticado com uma fratura na 12ª costela direita e está fazendo tratamento intensivo no Departamento de Saúde e Performance (DESP). Já o lateral-direito vai acompanhar o nascimento do segundo filho.

Tchê Tchê ficou de fora da lista em razão de um problema familiar e foi liberado pelo Vasco. Philippe Coutinho, por sua vez, está sendo poupado pelo técnico Fábio Carille.

Relacionados do Vasco para enfrentar o Ceará

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

Laterais: Lucas Piton, Paulo Henrique, Paulo Ricardo e Victor Luís;

Zagueiros: João Victor, Lucas Freitas e Luiz Gustavo;

Volantes: Hugo Moura, Jair, Mateus Carvalho e Souza;

Meias: Paulinho e Payet;

Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Benjamín Garré, Jean David, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

