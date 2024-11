Pedrinho vai conceder uma coletiva nesta quinta-feira (14) (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Matheus Guimarães e News Colina • Publicada em 14/11/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a segunda derrota por 3 a 0 consecutiva no Campeonato Brasileiro, o presidente do Vasco, Pedrinho, vai vir a público para conceder uma entrevista. A coletiva será nesta quinta-feira (14), às 15h, em São Januário.

➡️ Evangelos Marinakis sinaliza interesse na SAF do Vasco

Por isso, o Lance!, em parceria com o CriaLab! "NewsColina", apontou cinco tópicos que são alvo de debate entre os torcedores e devem ser abordados por Pedrinho na coletiva. Confira abaixo.

➡️ Emprestado pelo Vasco, atacante retornará ao clube em 2025

Venda da SAF

A expectativa era de que Pedrinho conseguisse vender a SAF do Vasco ainda em 2024. No entanto, o presidente encontrou diversos percalços no caminho. Algo longo do ano, os problemas da 777 Partners, que vieram à tona, se mostraram extremamente graves.

Hoje, o Vasco tenta equacionar as dívidas. Ao mesmo tempo, o clube está na busca por um novo investidor e tenta entrar em acordo com a A-CAP, empresa que controla a 777 Partners. Pedrinho quer vender a SAF vascaína.

777 Partners não controla mais a SAF desde maio deste ano (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Evangelos Marinakis, dono da Capital Maritime Group

Nesta quarta-feira, o Lance! noticiou que Evangelos Marinakis é sinalizou o interesse em conversar com a diretoria do Vasco para entender as condições da SAF. No momento, estas são as informações mais quentes sobre um possível novo investidor chegando ao Cruz-Maltino.

Evangelos Marinakis é o dono de três clubes europeus (Foto: Reprodução/Instagram: @evangelos.marinakis)

Potencial construtivo de São Januário

No início de novembro, o Vasco encaminhou a venda de uma grande fatia do potencial construtivo de São Januário. Se a transação for concretizada, esta será a maior venda até então.

O Vasco tem mais negociações perto de serem concretizadas, com cartas de intenção assinadas, mas com valores menores. Vale destacar que a lei do potencial construtivo vem sofrendo alterações a ainda não foi regulamentada.

Lei do potencial construtivo de São Januário ainda não foi regulamentada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Quando começam as obras para modernização do estádio do Vasco?

Pedrinho já falou publicamente por diversas vezes que as obras para modernização de São Januário começariam ao término do Campeonato Brasileiro. Porém, há a possibilidade do estádio do Vasco ser fechado depois do Carioca de 2025.

São Januário pode ser fechado para reforma após o término do Campeonato Carioca (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Planejamento do Vasco para o futebol em 2025

O carro chefe do Vasco também é algo que deve ser falado por Pedrinho na coletiva desta quinta-feira. Há diversos tópicos a serem abordados. Por exemplo: renovações de Léo Jardim, Vegetti e outros jogadores importantes com contrato terminando, jogadores que voltam de empréstimo, permanência de Rafael Paiva e obras no CT Moacyr Barbosa.