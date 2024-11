Emprestado pelo Vasco, atacante retornará ao clube em 2025

Figueiredo é formado nas categorias de base do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 14:43 • Curitiba (PR)

Figueiredo, atacante emprestado pelo Vasco, retornará ao clube em 2025, após período atuando no Brasileirão Série B, pelo Coritiba. O clube paranaense anunciou publicamente que não conta mais com o jogador.

Por meio da rede social X, o Coritiba informou que os contrato de Figueiredo não será renovado, com encerramento ao final da temporada de 2024. Além dele, os jogadores Mauricio Antonio, Figueiredo, Alef Manga e Robson também não ficam no clube na próxima temporada.

Desde 2021, Figueiredo tem 97 partidas com o time profissional do Vasco, com quatro gols e cinco assistências. O jogador teve destaque no sub-20 do Cruz-Maltino, com oito jogos e oito bolas na rede, além de dois passes para gol. No empréstimo do Coritiba, o atacante fez 42 jogos em 2024, com dois gols e quatro assistências.

