Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 22:31 • São Paulo

O Estádio de São Januário, localizado no Rio de Janeiro, é um dos estádios mais emblemáticos do futebol brasileiro e a tradicional casa do Vasco da Gama. Desde sua inauguração em 1927, São Januário já recebeu jogos históricos e públicos expressivos, sendo palco de momentos inesquecíveis para a torcida vascaína. Abaixo, listamos os dez maiores públicos de São Januário.

10 jogos com os maiores públicos de São Januário na história

1. Vasco da Gama 1 x 0 Arsenal – Amistoso Internacional – 25 de maio de 1949

O maior público da história de São Januário foi registrado em um amistoso contra o Arsenal, da Inglaterra. Em um jogo que simbolizou a primeira vitória de um clube brasileiro sobre uma equipe inglesa, 60.000 torcedores lotaram o estádio para ver o Vasco vencer por 1 a 0, consolidando sua força no cenário internacional.

2. Vasco da Gama 1 x 0 Montevideo Wanderers – Amistoso Internacional – 31 de março de 1928

No jogo que marcou a inauguração dos refletores de São Januário, o Vasco enfrentou o Montevideo Wanderers, do Uruguai. 60.000 pessoas estiveram presentes para testemunhar esse marco histórico, com o Vasco saindo vitorioso por 1 a 0 e tornando-se o primeiro estádio brasileiro a ter refletores.

3. Vasco da Gama 3 x 5 Santos – Amistoso Nacional – 21 de abril de 1927

A inauguração do estádio de São Januário foi um evento grandioso, atraindo 50.000 torcedores para assistir ao amistoso contra o Santos. Embora o Vasco tenha sido derrotado por 5 a 3, o jogo marcou o início de uma era para o clube e para seu novo estádio.

4. Vasco da Gama 0 x 2 Londrina – Campeonato Brasileiro – 19 de fevereiro de 1978

Pelo Campeonato Brasileiro de 1978, o Vasco enfrentou o Londrina em São Januário, com 40.209 torcedores presentes. Apesar do grande apoio da torcida, o time da casa foi derrotado por 2 a 0.

5. Vasco da Gama 3 x 2 América-RJ – Amistoso Nacional – 31 de julho de 1937

Conhecido como o "Jogo da Paz," essa partida amistosa marcou a reconciliação entre as ligas AMEA e LCF, atraindo 40.000 espectadores. O Vasco venceu o América-RJ por 3 a 2, em um jogo que teve grande significado para o futebol carioca.

6. Vasco da Gama 2 x 2 Vitória – Campeonato Brasileiro – 21 de novembro de 1999

No Campeonato Brasileiro de 1999, o Vasco recebeu o Vitória em uma partida eletrizante, que terminou empatada em 2 a 2. Com 36.910 torcedores presentes, o jogo reafirmou a força da torcida vascaína em São Januário.

7. Vasco da Gama 2 x 0 Barcelona de Guayaquil – Copa Libertadores – 12 de agosto de 1998

Na primeira partida da final da Copa Libertadores de 1998, o Vasco enfrentou o Barcelona de Guayaquil em um jogo histórico para o clube. 36.273 torcedores lotaram São Januário para ver o Vasco vencer por 2 a 0, encaminhando a conquista do título continental.

8. Vasco da Gama 2 x 0 Internacional – Campeonato Brasileiro – 26 de setembro de 1999

Com 35.308 espectadores, o Vasco recebeu o Internacional em uma partida do Campeonato Brasileiro de 1999. O time da casa saiu vitorioso com uma vitória por 2 a 0, em um jogo importante para suas ambições no campeonato.

9. Vasco da Gama 0 x 0 São Caetano – Copa João Havelange – 30 de dezembro de 2000

Na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro de 2000, o Vasco enfrentou o São Caetano em um empate sem gols que atraiu 35.000 torcedores a São Januário. O jogo ficou marcado pela queda do alambrado que deixou centenas de torcedores feridos e encerrou a partida.

10. Vasco da Gama 2 x 1 Ponte Preta – Copa João Havelange – 20 de agosto de 2000

Em mais um jogo do Campeonato Brasileiro de 2000, o Vasco enfrentou a Ponte Preta e venceu por 2 a 1, com 34.147 espectadores presentes. A vitória foi essencial para a campanha do Vasco, que seguia forte no campeonato.

Os maiores públicos de São Januário refletem a importância histórica do estádio e a força da torcida vascaína em momentos decisivos. Esses recordes de público destacam jogos marcantes, tanto em competições nacionais quanto em amistosos internacionais, consolidando São Januário como um símbolo de grandes conquistas e emoções para o Vasco da Gama.