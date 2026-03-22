Vasco domina o Grêmio em São Januário, vence e fecha março invicto
Gigante da Colina venceu o Tricolor por 2 a 1
O Vasco venceu o Grêmio por 2 a 1 em São Januário, na tarde deste domingo (22), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Superior durante a maior parte da partida, o Cruz-Maltino construiu o resultado com gols de Cuiabano e David, enquanto Carlos Vinícius descontou para o Tricolor. Com o triunfo, o Gigante da Colina fechou o mês de março invicto. Já o Grêmio teve a primeira derrota após oito jogos sem ser superado.
Como foi Vasco x Grêmio?
O time comandado por Renato Gaúcho controlou as ações desde o início. Logo nos primeiros minutos, David recebeu lançamento de Thiago Mendes, fez boa jogada individual e rolou para Cuiabano, que finalizou com desvio na defesa para abrir o placar. A pressão seguiu intensa, e aos 28, Andrés Gómez quase ampliou após erro da zaga gremista, mas foi travado na hora da finalização. Pouco depois, em nova falha na saída de bola do adversário, Cuiabano cruzou rasteiro e David apareceu livre para marcar o segundo.
Mesmo com amplo domínio vascaíno, o Grêmio conseguiu diminuir ainda na primeira etapa. Após jogada confusa dentro da área, a bola sobrou para Carlos Vinícius, que girou e finalizou no canto, sem chances para Léo Jardim, recolocando os visitantes na partida.
No segundo tempo, o cenário se manteve: o Vasco controlava o jogo e buscava o terceiro gol, mas pecava nas conclusões. A melhor chance veio com Andrés Gómez, que fez grande jogada individual pela direita, passou por dois marcadores e finalizou por cima, levando perigo. Sem sofrer grandes sustos na defesa, o Cruz-Maltino administrou a vantagem até o apito final e garantiu mais três pontos, encerrando o mês de março invicto.
O que vem por aí?
As duas equipes só voltam a campo após a Data Fifa. O Vasco viaja ao Sul para enfrentar o Coritiba, enquanto a equipe gaúcha visita o Palmeiras. Ambos os confrontos ainda não têm data e horário confirmados pela CBF, mas estão previstos para ocorrer nos dias 1 ou 2 de abril.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X GRÊMIO
BRASILEIRÃO - 8ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Nailton Junior ed Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
⚽ Gols: Cuiabano (VAS), David (VAS), Carlos Vinícius (GRE)
🟨 Cartões amarelos: Cuiabano (VAS), Viery (GRE), Andrés Gómez (VAS)
🟥Cartões vermelhos: -
Escalação do Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Hugo Moura, Thiago Mendes (Johan Rojas), Tchê Tchê e Nuno Moreira (Marino); Andrés Gómez e David (Matheus França).
Escalação do Grêmio (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Pavon, Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Caio Paulista; Noriega, Arthur e Nardoni (Willam); Tetê (Enamorado), Amuzu (Gabriel Mec) e Carlos Vinicius.
