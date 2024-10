Coutinho vence a primeira partida na volta ao Vasco

Philipe Coutinho em Atlético MG x Vasco na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 09:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Com Philippe Coutinho de titular, o Vasco venceu Cuiabá por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (24), em jogo adiado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. A partida ficou marcada como a primeira vitória do meia em seu retorno ao Cruz-maltino.

Philippe Coutinho reestreou pelo Vasco no dia 21 de julho, em partida contra o Atlético-MG no primeiro turno do Brasileirão. Na ocasião, o Cruz-maltino vinha de uma sequência de quatro vitórias e cinco jogos sem perder. Porém, acabou perdendo a invencibilidade e iniciou uma sequência de oito jogos sem vencer.

Apesar de não ter conquistado uma sequência de jogos para se consolidar na equipe desde o retorno ao futebol brasileiro, o camisa 11 havia marcado no clássico contra o Flamengo, que terminou no empate em 1 a 1, e contra o Galo, pela Copa do Brasil.

Philippe Coutinho em aquecimento pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o jogo?

Vasco e Cuiabá fizeram um início de jogo para tirar a paciência do torcedor. Ambas as equipes praticamente não chutaram ao gol e, no final do primeiro tempo, foi possível ouvir vaias e protestos por parte dos vascaínos.

Já no segundo tempo, o panorama da partida mudou. Logo aos 7 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa nos pés de Hugo Moura para abrir o placar. Depois disso, o Vasco administrou o resultado. Por outro lado, o Cuiabá não ofereceu perigo ao gol de Léo Jardim. O cenário foi ideal para Rafael Paiva colocou Jair em campo. O volante voltou a jogar após nove meses lesionado.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Bahia, em São Januário. A bola rola às 21h de segunda-feira (28). Já o Cuiabá recebe o Corinthians, na Arena Pantanal. O jogo será às 19h do mesmo dia.