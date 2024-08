Payet no Vasco: meia francês desembarca há um ano para ser ‘curado’ pelo clube

Payet chegou no Brasil em agosto de 2023 (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 16/08/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A madrugada do dia 15 para 16 de agosto de 2023 nunca mais foi a mesma na vida de Dimitri Payet, nem na dos vascaínos. Há um ano atrás, o meia francês desembarcou no Brasil para assinar com o Vasco e ter uma experiência jamais vivida na carreira.

Payet se despediu do Olympique de Marselha, clube onde é ídolo, depois de sete temporadas, e foi recepcionado por mais de 5 mil, vascaínos para começar o processo de cura. Desde que chegou no Rio de Janeiro, a torcida do Vasco fez o meia francês tirar a vontade e ânimo de onde não tinha como sair.

A estreia foi tímida e a adaptação ao futebol brasileiro foi gradual. O choque de cultura foi mútuo entre Dimitri Payet e o torcedor, que passou a ver o camisa 10 dar a volta no gramado aplaudindo cada vascaíno que esteve presente para apoiar o time. Até menos nas derrotas.

Payet sempre aplaude os vascaínos após as partidas (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O talento de Payet também foi fundamental para a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro. Dois gols para garantir duas vitórias, além de uma assistência em goleada.

E como esquecer? Um antológico à la Roberto Dinamite em cobrança de falta.

C'est moi (Sou eu). Foi como Payet comemorou apontando para Dinamite na camisa do Vasco.

A grande virada de chave se deu após o término da temporada passada. Em 2024, Dimitri Payet apareceu repaginado. Ao invés de um jogador acima do peso, se apresentou um meia totalmente fibrado e disposto a mostrar o futebol que encantou o mundo inteiro nos seus tempos áureos. E o ano começou em grande estilo, com o francês marcando gols, dando assistências e sendo fundamental em vitórias.

Era bom demais para ser verdade. Depois da eliminação no Carioca para o Nova Iguaçu, Payet começou a conviver com problemas de lesão. O jogador sofreu com dores, lesões musculares e problemas no joelho, o que fez o meia francês perder muitos jogos na temporada.

Ainda assim, Dimitri Payet não deixou a peteca cair. O meia se manteve focado para se reerguer e teve uma injeção de ânimo com as chegadas de Philippe Coutinho e Alex Teixeira. Inclusive, o segundo deles é um grande amigo pessoal do francês e foi recebido de braços abertos pelo camisa 10 no seu segundo retorno ao Cruz-Maltino.

Payet é um dos principais protagonistas do Vasco ao lado de Vegetti e Coutinho (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Hoje, Payet mostra que está voltando a engrenar para ter sequência nas competições mais importantes para o Vasco. Mesmo sem gols e assistências nos últimos jogos, o talento é um importante fator de desequilíbrio para a equipe encontrar os caminhos das vitórias.

Um ano do primeiro francês a vestir a camisa do Vasco. Florent Dimitri Payet.

"Payet, Payet, Payet… ê ê ê, ôôôôô"