Vasco acerta com head scout ex-Flamengo

Daniel Brito estava no Flamengo desde 2017 (Foto: Reprodução)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 16/08/2024 - 10:21 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco acertou a contratação de Daniel Brito Azevedo para a função de head scout. O profissional estava no Flamengo desde 2017. A informação foi publicada primeiramente pelo canal "Atenção, Vascaínos!" e confirmada pelo Lance!.

Daniel Brito se despediu do Flamengo nas redes sociais. Na publicação, o novo head scout do Vasco agradeceu a oportunidade que o rival deu na carreira.

"Após 7 anos e 2 meses de dedicação e aprendizado intenso, chega ao fim o meu ciclo como scout no Clube de Regatas do Flamengo. Foram anos de muitas conquistas, crescimento e momentos inesquecíveis que sempre levarei comigo.

Agradeço ao Flamengo por ter me proporcionado a oportunidade de trabalhar ao lado de profissionais excepcionais e por me permitir contribuir para o sucesso de tantos projetos vitoriosos. Saio daqui com um sentimento de gratidão e com a certeza de que todo o conhecimento e as experiências adquiridas me prepararam para os novos desafios que virão.

Agora, sigo em frente para abraçar novas oportunidades, muito motivado e determinado a continuar evoluindo e alcançando novos objetivos. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada. Vamos em frente!"

Daniel Brito é o novo head scout do Vasco (Foto: Reprodução)

Daniel Brito chega para substituir Witor Bastos. O ex-head scout do Vasco deixou o clube para assinar com o Athletico-PR.